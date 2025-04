Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete dominano il terzo set, 25-11

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-5 La parallela di Gabi da zona 611-5 Vincente Haak da zona 210-5 Vincente Alsmeier da zona 410-4 Muroooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr9-4 Diagonale potente di Gabi da zona 48-4 Primo tempo Aleksic8-3 La pipe di Haak7-3 Vincente Ishikawa da zona 27-2 Out Aleksic in primo tempo6-2 Errore al servizio6-1 Vincente sulle mani del muro Zhu da zona 45-1 Vincente Alsmeier da zona 45-0 Murooooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu4-0 Murooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaak3-0 Errore Squarcini25-11 Mano out di Zhu da seconda linea ecompleta il dominio nelset24-11 Out Ishikawa da zona 423-11 In rete il primo tempo di Aleksic22-11 Pallonetto di Gabi da zona 421-11 Vincente Zhu20-11 Primo tempo Squarcini20-10 Pallonetto di Zhu da zona 419-10 Errore al sevizio19-9 La parallela di Haak da zona 218-9 La fast di Squarcini, appena entrata18-8 La palla spinta di Haak da zona 217-8 La parallela di Haak da seconda linea16-8 Pallonetto di Gabi da zona 415-8 Vincente Alsmeier da zona 415-7 Errore di Alsmeier in attacco14-7 Wolosz vincente di seconda intenzione13-7 Mano out di Ishikawa da zona 413-6 Primo tempo Chirichella12-6 Murooooooooooooooo Bosioooooooooooooooo12-5 Mano out Tolok da zona 412-4 Pallonetto di Gabi da zona 411-4 Errore di Aleksic10-4 Zceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuu9.