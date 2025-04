LIVE Cobolli-Baez 6-4 6-4 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | la settimana della rinascita! Primo titolo per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.00

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale, che festeggia il 1° titolo di Flavio Cobolli, che stasera conoscerà il suo avversario al Primo turno di Montecarlo. Un saluto sportivo!

15:00 Vittoria di grande valore poiché arriva con appena il 45% di prime in campo. Sono 23/31 i punti raccolti da Flavio con la prima e 18/38 quelli sulla seconda. Baez ha commesso una vagonata di errori, specialmente con il dritto: ma alla fine nulla ha regalato. I quattro punti dell'ultimo gioco sono stati tutti merito del romano.

14:59 Ha dovuto sudare sette camicie alla fine, nonostante un'ora e mezzo di dominio. Il settimo match point alla fine è quello che ha dato la prima gioia nel circuito maggiore al romano, che sarà n.

