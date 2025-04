LIVE Cobolli-Baez 6-4 5-4 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | 6 match point mancati serve chiudere ora!

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.00Largo l'ace di millimetri.40-15 SERVIZIO E ROVESCIO ALL'INCROCIO!30-15 Esce il recupero di dritto di Baez.15-15 LASCIA ANDARE IL DRITTO ANOMALO E FA PUNTO!0-15 Errore di dritto dopo il servizio.5-4 E allora, dopo 1h41? e 6 match point, tutto è ancora in discussione.A-40 Esce il dritto lungoriga dopo uno scambi lungo.40-40 Il nastro porta via il dritto a Baez.A-40 Rimbalza male la palla, stavolta sfrutta Baez.40-40 Fuori il rovescio in recupero.40-A Attacco di dritto che esce! Sesto match point!40-40 Recupero di palla corta e chiusura di volo Cobolli!A-40 Ace (1°).40-40 Dritto anomalo e chiusura al volo Baez. Non respira più Cobolli.40-A Con coraggio Cobolli attacca di dritto e gioca una grandissima volèe di rovescio!40-40 Servizio e dritto.

