LIVE Cobolli-Baez 6-4 2-1 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 2 set!

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.00

40-30 Altro gratuito di dritto dell'argentino! Forza Flavio, sto kick!

30-30 Con il dritto stringe e poi gioca nell'angolo aperto Baez.

30-15 UN'ALTRA!!!!!

15-15 Prima vincente!!!

0-15 Doppio fallo (3°).

2-1 Altra riga di Baez, poi però mette in rete un altro dritto! break!

40-A Con il drittooooo Cobolli!

40-40 Niente, sulla riga il lob altissimo di Baez dopo la palla corta.

40-A Non trova la palla con il dritto Baez, complice un cattivo rimbalzo!

40-40 Altra clamorosa uscita lungoriga, stavolta di dritto! Ancora parità!

A-40 Si allarga il cross di rovescio.

40-40 Servizio dritto e smash a rimbalzo.

30-40 GRATUITO di dritto Baez.

30-30 FAVOLOSAAA uscita di rovescio lungolinea vincenteeee! Cobolli!

30-15 Appena largo il rovescio lungoriga di Baez.

