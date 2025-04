Oasport.it - LIVE Cobolli-Baez 6-4, 0-1, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.0040-30 In rete anche il rovescio.40-15 Palla corta in rete.40-0 Servizio e dritto!30-0 Niente, altro gratuito di dritto dell’argentino.Seconda, solo il 40% di prime in campo per.15-0 Mamma mia, non tiene la risposta in campo di metri di dritto.0-1 A zero.40-0 Servizio e coppia di dritti.30-0 Con il dritto.15-0 Errore di dritto in palleggio.Toilet break per l’albiceleste6-4! Grande game, vinto anche grazie a due clamorosi gratuiti dell’argentino: ma vinto!40-15 Con il dritto si risveglia l’argentino.40-0 FORTUNATISSIMO il primo dritto di, che atterra sulla riga. Pointe perentorio inside out!30-0 Non ci credo! Risposta fuori, DI DRITTO! Ricordiamo, sulla seconda! Ma è?Seconda15-0 SBAGLIAAAAA con il dritto, da solo,!Seconda, prima sotto la rete.