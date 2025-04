Oasport.it - LIVE Cobolli-Baez 5-4, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.0030-0 Non ci credo! Risposta fuori, DI DRITTO! Ricordiamo, sulla seconda! Ma è?Seconda15-0 SBAGLIAAAAA con il dritto, da solo,!Seconda, prima sotto la rete.Non sarà facile adesso servire per il primo parziale per! Forza.5-4 Niente, in un amen.40-0 Servizio vincente.30-0 Lunga la risposta di rovescio. Altro punto gettato!15-0 NOO! Pigrissimo errore con lo slice di Flavio, questo è il game che deve vincere. Poi non sarebbe scontato chiudere.5-3 SIIII! Grande uscita lungoriga diche tiene un gioco importantissimo e scappa!SecondaA-40 SBAGLIA di dritto in comando!40-40 Niente, miracolo diin corsa di dritto. Passante che trova anche la deviazione leggera del nastro.