LIVE Catania-Avellino le formazioni ufficiali

Avellino dovrà rispondere nella difficile trasferta di Catania, quest'ultimo carico e spinto dal proprio pubblico, i biancoverdi saranno chiamati a un'impresa senza il sostegno dei tifosi, assenti per via del divieto imposto dall'Osservatorio.Le formazioni ufficiali di Catania-Avellino:Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, De Rose, Di Tacchio, Anastasio; Jimenez, Lunetta; De Paoli. A disp.: Butano, Farroni, Celli, Del Fabro, Sturaro, Inglese, Quaini, Frisenna, Stoppa, Gega, Montalto, Forti, Rizzotti, Dalmonte. All.: Toscano. (in attesa)Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio, Lescano, Patierno.

