Napolitoday.it - Litiga col vicino e lo minaccia con una pistola: ecco com'è finita

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 71enne napoletano, con precedenti di polizia, per minacce aggravate e porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di.