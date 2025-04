Oasport.it - L’Italia ha rischiato di perdere anche Michela Moioli: cosa è successo e il sospiro di sollievo

ha chiuso anzitempo la stagione saltando l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboardcross, che si concluderà nel pomeriggio italiano di oggi a Mt. St. Anne, in Canada: secondo quanto scritto da NeveItalia, infatti, l’azzurra è caduta in allenamento ed ha preferito non correre rischi inutili.La novella campionessa del mondo è partita per il Canada ed avrebbe dovuto partecipare all’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo, ma nel corso degli allenamenti che hanno preceduto le qualificazioni è incappata in una caduta ed ha dato forfait per l’appuntamento.L’azzurra, però, ha voluto rassicurare sulle sue condizioni fisiche dopo l’incidente di percorso occorsole in Canada, che le ha fatto terminare in anticipo la stagione agonistica: “Non è il modo con cui volevo finire la stagione, ma sto bene“.