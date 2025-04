Linus e il nulla musicale a due mesi da Sanremo | Né Olly né Lucio Corsi resterà una sola canzone

Leggi su Open.online

Mala tempora currunt, per la musica italiana. Il Festival diè finito da meno di duee alzi la mano chi ancora canticchia una delle canzoni sfornate quest’anno dall’Ariston. Di musicalmente davvero valido resta poco o. Se la si vuole dire in modo più diplomatico: «Stiamo vivendo una stagione di transizione». È la valutazione che il direttore artistico di Radio Deejay,, consegna al Messaggero. Cosadell’ultimoa guida Carlo Conti? «». O quasi. «Sono passati due, ladi quest’anno di cui ci ricorderemo fra dieci anni sarà Cuoricini dei Coma Cose. Il resto, carine. Punto», valuta lo storico dj, che ora gira l’Italia col suo spettacolo “Radio Linetti Live”. Ma come: e, il vincitore? «Un bel personaggio. Anche lui carino. Prima di dire che sia il futuro della musica italiana, però, aspetterei un attimo».