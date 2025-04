L’Inter si consegna al Parma | ma nel mirino non ci sono solo i cambi di Inzaghi!

Inzaghi finisce sul banco degli imputati per il finale amaro di Parma-Inter. Ma i cambi decisi dall'allenatore sono davvero l'unico problema?DITO CONTRO – All'indomani di Parma-Inter, sfida dal finale particolarmente amaro, tutti gli indici dei tifosi nerazzurri puntano verso un'unica direzione: Simone Inzaghi. L'allenatore piacentino, che ieri non ha potuto godersi i festeggiamenti del suo quarantanovesimo compleanno, è il principale imputato di un pareggio che assume, perlopiù, il sapore di una sconfitta.DALL'ALTO – Teoricamente escluso dalla gara – per via della squalifica rimediata nell'ultima gara di campionato con l'Udinese – il mister nerazzurro, di fatto, ha come di consueto guidato e telecomandato i suoi giocatori dall'alto della tribuna 'Petitot' dello Stadio 'Ennio Tardini'.

