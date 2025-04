Spazionapoli.it - L’Inter frena a Parma, ora il Napoli ci crede: la reazione della squadra è stata incredibile!

Ilattendeva con ansia il risultato del, la quale non è andata oltre il pareggio con il. Ladegli azzurri è. Venerdì è iniziato un nuovo weekend di calcio italiano, il quale ha già lanciato una clamoroso sorpresa. Al verticeclassifica prosegue lo “scontro” trae Inter con le squadre che lottano (ancora) a distanza. La stagione si avvia verso la conclusione, quindi è vietato sbagliare. Intanto, ieri sono scesi in campo i nerazzurri che però si son fatti rimontare in modo a dir poco clamoroso dal. Quindi, i partenopei hanno una ghiottissima chance per accorciare.Bruscata del: ghiotta possibilità per ilLa Serie A continua a regalare sorpresa davvero clamorose. Ieri, è andato in scena il match trae Inter che alla fine del primo tempo si era chiuso sul punteggio di 0-2.