L’infermiera killer di bimbi Lucy Letby presenta 2 superperizie per ribaltare condanna | Omicidi mai avvenuti

Lucy Letby, L’infermiera killer britannica condannata per aver ucciso sette bambini ricoverati nell’ospedale dove lei lavorava e per il tentato Omicidio di altri sette minori, ora al vaglio della commissione inglese che valuta possibili errori giudiziari. La difesa ha presentato due report di 14 esperti che danno spiegazioni alternative per ciascun decesso. Leggi su Fanpage.it Il caso dibritannicata per aver ucciso sette bambini ricoverati nell’ospedale dove lei lavorava e per il tentatoo di altri sette minori, ora al vaglio della commissione inglese che valuta possibili errori giudiziari. La difesa hato due report di 14 esperti che danno spiegazioni alternative per ciascun decesso.

L’infermiera killer di bimbi Lucy Letby presenta 2 superperizie per ribaltare condanna: “Omicidi mai avvenuti”. Il medico collega dell'infermiera killer: "Mi vergogno di non aver protetto i bimbi da Lucy Letby". Lucy Letby, l'infermiera killer di bambini al 15esimo ergastolo. Ma cresce l'esercito degli innocentisti: «Contro di lei accuse ridicole». “Ho ucciso i bimbi, non potevo curarli”. L’infermiera Lucy che sconvolge il Regno Unito. Lucy Letby, ergastolo per l'infermiera killer di neonati. Infermiera uccide 7 neonati, ergastolo per Lucy Letby. Ospedale sotto accusa: Londra apre un’inchiesta. Ne parlano su altre fonti

