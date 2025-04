Ilveggente.it - L’hanno fatto alle spalle di Sinner: il caso esplode in Francia

Jannik, laepicentro di questo nuovo ed inaspettato “terremoto”: ecco cosa sta succedendo nel circuito maggiore in queste ore.Guadagnano cifre astronomiche, ma questo non significa che i loro diritti vengano sempre rispettati e che le tutti accolgano, indistintamente, le loro istanze. Per questo motivo, a distanza di due settimane dalla prima lettera, che annunciava un’azione legale contro Atp, Wta, Itf e Itia, alcuni dei principali tennisti del circuito sono tornati ad apporre la propria firma in calce a un foglio.spdi: ilin(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuesta lettera, a differenza della precedente, è indirizzata agli organizzatori dei quattro tornei del Grande Slam. Sì, avete capito bene: c’è posta per Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open.