L’Europa resta in allerta nella notte i dazi di Trump sono entrati in vigore | cosa succede ora

dazi annunciati mercoledì da Donald Trump sono entrati in vigore a partire dalla mezzanotte di Washington, le 6 del mattino in Italia.Le tariffe doganali attive da sabato sono quelle del 10 per cento imposte su grande parte dei prodotti importati negli Stati Uniti. Quelle reciproche stabilite dall’amministrazione Trump per i singoli Paesi saranno invece attive dal prossimo 9 aprile.La guerra commerciale scatenata da Trump ha già avuto i suoi effetti sulle borse internazionali, aggravati dall’annuncio della Cina di imporre dazi reciproci del 34 per cento sui prodotti importati dagli Stati Uniti. Venerdì i principali listini hanno chiuso in rosso. La Borsa di Milano è stata la peggiore con l’indice Ftse Mib che ha registrato in chiusura un calo del 6,53. Dati negativi anche a Francoforte, Londra e Parigi. Metropolitanmagazine.it - L’Europa resta in allerta, nella notte i dazi di Trump sono entrati in vigore: cosa succede ora Leggi su Metropolitanmagazine.it annunciati mercoledì da Donaldina partire dalla mezzadi Washington, le 6 del mattino in Italia.Le tariffe doganali attive da sabatoquelle del 10 per cento imposte su grande parte dei prodotti importati negli Stati Uniti. Quelle reciproche stabilite dall’amministrazioneper i singoli Paesi saranno invece attive dal prossimo 9 aprile.La guerra commerciale scatenata daha già avuto i suoi effetti sulle borse internazionali, aggravati dall’annuncio della Cina di imporrereciproci del 34 per cento sui prodotti importati dagli Stati Uniti. Venerdì i principali listini hanno chiuso in rosso. La Borsa di Milano è stata la peggiore con l’indice Ftse Mib che ha registrato in chiusura un calo del 6,53. Dati negativi anche a Francoforte, Londra e Parigi.

