L’esercito in pista per la Run4Hope

Run4Hope per sostenere l'Airc e la ricerca sul cancro. L'ultima edizione di questo evento combina sport e solidarietà, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca. Anche quest'anno, l'Esercito Italiano partecipa attivamente, schierandosi in prima linea per sensibilizzare la popolazione e supportare la causa. Un impegno concreto per la ricerca Questo impegno dimostra la sensibilità verso le tematiche sociali, conferendo all'evento un significato più profondo. La staffetta, partita dalla caserma "Corrado Viali", sede del 121° Reggimento artiglieria contraerei "Ravenna", si concluderà a Parma il 13 aprile, attraversando le città di Forlì, Rimini, Cesena, Ravenna, Comacchio, Ferrara e Piacenza. Ogni tappa rappresenta una sfida sportiva e un'occasione per sensibilizzare le comunità locali sul valore della ricerca scientifica e il supporto delle cause benefiche.

