L’equilibrista Meloni si distanzia da Kiev e si avvicina a Washington | il filo sottile su cui cammina il governo italiano

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca sta terremotando tutto l'Occidente, compreso il governo italiano. Si moltiplicano così i grattacapi per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi si trova a dover mediare su due fronti. Quello dell'Europa, in cui convivono diverse sensibilità rispetto alla questione ucraina, e quello all'interno della sua stessa coalizione, nella quale sempre più spesso si fronteggiano i leader di Forza Italia e della Lega. Antonio Tajani ha i piedi ben piantati in Europa, mentre Matteo Salvini tenta di portare il Paese allo scontro coi partner europei, Francia e Germania in primis.L'analisi dei media americaniSe ne sono accorti anche oltreoceano: la testata americana Politico ha infatti dedicato un ampio editoriale sulla particolare situazione dell'Italia, in cui evidenza la mutevole retorica di Meloni nelle ultime settimane.

