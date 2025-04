Sport.quotidiano.net - L’Empoli crea e spreca, il Cagliari si accontenta. Al Castellani finisce 0-0

Empoli, 6 aprile 2025 – Tra i problemi (tanti) che attanaglianoin questa stagione, quello del gol – specialmente in casa – è il più importante. Non è un dettaglio da poco, perché anche nella gara contro il, scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza, gli azzurri sbattono sulla loro incapacità quasi cronica di concretizzare al meglio le occasioni. Che non sono tantissime, è vero, ma che al netto di una gara bruttina e noiosa sono sempre di più di quellete dai sardi. In altre parole, lo 0-0 che matura alavrebbe tranquillamente potuto essere un 1-0 pere non ci sarebbe stato niente da dire, ma se gli uomini di D’Aversa, in 15 partite casalinghe, sono riusciti a vincerne soltanto una, segnando nel complesso appena 5 reti, un motivo c’è. La squadra, ancora orfana di uomini importanti, non riesce a capitalizzare al meglio le situazioni a lei favorevoli, specialmente se là davanti arrivano uomini che col gol non hanno dimestichezza, tipo Cacace o Sambia.