Leicester-Newcastle, il pronostico: si all'Over, occhio ad Isak

La 31° giornata di Premier League si avvia verso la sua conclusione, dopo averci regalato grande spettacolo come di consueto. L’ultima partita di questo turno metterà contrapposte due squadre che vivono momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando di, che scenderanno in campo domani lunedì 7 aprile alle 21:00 al King Power Stadium. L’andata si è conclusa con un sonoro 4-0 in favore dei Magpies, che proveranno a confermarsi in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le Foxes, invece, sono sempre più vicine alla retrocessione in Championship e proveranno ad onorare l’impegno fino all’ultimo.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 2-0 con il Manchester City in trasferta, ilè consapevole di non potersi più salvare, a meno di una clamorosa rimonta nelle ultime 7 giornate.