Leganes-Osasuna il pronostico de LaLiga | sul piatto chance mix e combo

Viaggia verso la conclusione la trentesima giornata de– caratterizzata dalla sconfitta del Real Madrid e del pareggio del Barcellona, che non ha approfittato della situazione – che troverà la propria conclusione domani, lunedì 7 aprile, con il posticipo in programma alle ore 21. A far calare il sipario sarà il match traed, che scenderanno in campo all’Estadio Municipal de Butarque.Padroni di casa che in questo finale di campionato saranno impegnati nella lotta per non retrocedere, con una situazione che attualmente vede ilal 18° posto in classifica. Tre le lunghezze di ritardo rispetto all’Alaves, con la necessità però di invertire la rotta rispetto alle ultime uscite, dove sono arrivate consecutivamente tre sconfitte.Dalla parte opposta anche l’non attraversa di certo il miglior momento del proprio campionato, con una vittoria che manca dallo scorso 2 febbraio contro la Real Sociedad.