Lega Salvini confermato segretario fino al 2029 | approvata una mozione in cui si punta anche sulla valorizzazione dei docenti | impegno per nuovi stanziamenti

Lega Salvini Premier ha confermato Matteo Salvini come segretario del partito fino al 2029, approvando per acclamazione la sua candidatura, l’unica presentata.L'articolo Lega, Salvini confermato segretario fino al 2029: approvata una mozione in cui si punta anche sulla valorizzazione dei docenti: impegno per nuovi stanziamenti . Leggi su Orizzontescuola.it Il Congresso Federale dellaPremier haMatteocomedel partitoal, approvando per acclamazione la sua candidatura, l’unica presentata.L'articoloalunain cui sideiper

