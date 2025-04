Lapresse.it - Lega, Orban: “Salvini ha rischiato libertà per proteggere italiani”

(LaPresse) – “Cari amici, vi mando un saluto da Budapest, capitale dell’Ungheria sovrana. Avete passato grandi battaglie e siete stati messi a tacere con mezzi che fanno ricordare i decenni più bui della dittatura comunista. La verità non può essere messa a tacere. Caro Matteo, qualche volta nella politica dobbiamo fare sacrifici. Haipure laperglie la civiltà europea dagli immigrati clandestini. Qui in Ungheria ti siamo grati per il tuo coraggio e orgogliosi di combattere al tuo fianco”. Così il premier ungherese e presidente di Fidesz, Viktor, in videocolmento con il congresso dellaa Firenze.