Lega da congresso ok a nuovo Statuto | più forza al segretario e al consiglio federale

Statuto della Lega, appena approvato dal congresso di Firenze, sostituisce il vecchio ‘regolamento’ del partito del novembre del 2018, che accompagnò la nascita della Lega per Salvini premier, la formazione sovranista e nazionalista, che prendeva di fatto il posto della vecchia Lega Nord, finita su un binario morto, a seguito dei guai giudiziari e . L'articolo Lega, da congresso ok a nuovo Statuto: più forza al segretario e al consiglio federale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Lega, da congresso ok a nuovo Statuto: più forza al segretario e al consiglio federale Leggi su Sbircialanotizia.it Lodella, appena approvato daldi Firenze, sostituisce il vecchio ‘regolamento’ del partito del novembre del 2018, che accompagnò la nascita dellaper Salvini premier, la formazione sovranista e nazionalista, che prendeva di fatto il posto della vecchiaNord, finita su un binario morto, a seguito dei guai giudiziari e . L'articolo, daok a: piùale alè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Lega, da congresso ok a nuovo Statuto: più forza al segretario e al consiglio federale - (Adnkronos) – Lo statuto della Lega, appena approvato dal congresso di Firenze, sostituisce il vecchio 'regolamento' del partito del novembre del 2018, che accompagnò la nascita della Lega per Salvini ... (msn.com)

Congresso Lega, oggi atteso il voto per acclamazione di Salvini come segretario nazionale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Congresso Lega, oggi atteso il voto per acclamazione di Salvini come segretario nazionale ... (tg24.sky.it)

Al Congresso della Lega arriva Vannacci, chiuderà Salvini - Seconda giornata del Congresso della Lega in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. Dopo le votazioni e la proclamazione del segretario, è previsto l'intervento di Matteo Salvini, che anche oggi è s ... (msn.com)