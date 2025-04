Ilgiornaleditalia.it - Lecce-Venezia 1-1, un punto ciascuno nel match salvezza

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

All'autogol di Gallo replica Baschirottonon vanno oltre un pareggio per 1-1 neldel Via del Mare, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: all'autogol di Gallo risponde Baschirotto. I padroni di casa partono subito con il piede sull'ac