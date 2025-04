Sport.quotidiano.net - Lecce-Venezia 1-1: Baschirotto rimedia all'autogol di Gallo

, 6 aprile 2025 – Finisce 1-1 la sfida salvezza del Via del Mare tra il– che ha interrotto una striscia di cinque sconfitte ma è uscito dal terreno di gioco subissato dai fischi del tifo giallorosso – e il. Un pareggio che sostanzialmente non modifica in maniera sostanziale la classifica di entrambe perché, il– atteso dalla delicatissima sfida in casa della Juventus – si porta soltanto a +3 sull’Empoli terzultimo mentre ilè a -5 dalla quota salvezza. Per quanto visto in campo, però, il risultato del via del Mare sta un po’ più stretto alla formazione di Giampaolo che, dopo un primo tempo comandato, è stata sorpresa dall’ottimo avvio di secondo tempo deled è finita sotto nel punteggio per effetto dell’autorete dial 50’. Grazie anche ai cambi, però, i salentini hanno saputo cambiare passo e pareggiare i conti con l’incornata vincente die nel finale si sono gettati in avanti arrivando ad un soffio dal guizzo del sorpasso prima con il palo del neoentrato N’dri e poi con un altro colpo di testa velenoso di, neutralizzato dalla parata provvidenziale di Radu.