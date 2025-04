Agi.it - Lecce e Venezia pari alla sfida della salvezza

AGI -non vanno oltre un pareggio per 1-1 nel match del Via del Mare, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: all'autogol di Gallo risponde Baschirotto. I padroni di casa partono subito con il piede sull'acceleratore, mettendo in affanno Radu che, in occasione di un rinvio, si salva con il brivido. Krstovic si avventa sulla respinta, ma Radu riesce a chiudere in uscita con i piedi. Al 12' sono ancora gli uomini di Marco Giampaolo a rendersi pericolosi con Pierotti, che pero' perde il tempo e deve accontentarsi di un corner. La prima conclusione degli arancioneroverdi arriva al 19' con Nicolussi-Caviglia, ma viene murato dretroguardia avversaria. Due minuti più tardi Pierotti va vicino al gol, ma gli ospiti si salvano in corner. A fare la partita sono sempre i salentini, chemezz'ora ci provano ancora con Krstovic: il montenegrino colpisce al volo su assist di Tete Morente, ma non in inquadra la porta.