Leao rivelazione sconcertante poco fa | tifosi del Milan senza parole

Leao non è più lo stesso in questa stagione e l’ultima rivelazione ha lasciato tutti i tifosi del Milan senza parole: cosa sta succedendo al portogheseDopo essere stato il grandissimo protagonista della vittoria dello Scudetto di tre anni e della sontuosa camminata in Champions League (semifinale) dell’anno successivo, ultimamente si fatica a riconoscere il vero Leao. Ci sono degli aspetti da considerare.Leao, rivelazione sconcertante poco fa: tifosi del Milan senza parole (TvPlay – LaPresse) La stagione di Rafa Leao, come quella di tutto il Milan, è assolutamente negativa, quasi da buttare. Il portoghese è arrivato a 10 gol in 39 presenze complessive ma non ha mai convinto a pieno, rimanendo ben al di sotto dei propri standard. Non è una questione di gol (negli scorsi 3 anni ne fece 14, 16, 15) ma di rendimento e convinzione. Tvplay.it - Leao, rivelazione sconcertante poco fa: tifosi del Milan senza parole Leggi su Tvplay.it Rafanon è più lo stesso in questa stagione e l’ultimaha lasciato tutti idel: cosa sta succedendo al portogheseDopo essere stato il grandissimo protagonista della vittoria dello Scudetto di tre anni e della sontuosa camminata in Champions League (semifinale) dell’anno successivo, ultimamente si fatica a riconoscere il vero. Ci sono degli aspetti da considerare.fa:del(TvPlay – LaPresse) La stagione di Rafa, come quella di tutto il, è assolutamente negativa, quasi da buttare. Il portoghese è arrivato a 10 gol in 39 presenze complessive ma non ha mai convinto a pieno, rimanendo ben al di sotto dei propri standard. Non è una questione di gol (negli scorsi 3 anni ne fece 14, 16, 15) ma di rendimento e convinzione.

