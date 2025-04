Le valli bergamasche a caccia di nomadi digitali per rilanciarsi

Ecodibergamo.it - Le valli bergamasche a caccia di «nomadi digitali» per rilanciarsi Leggi su Ecodibergamo.it IL PROGETTO. «Smart Orobie» entra nella fase operativa, cercando di attrarre chi lavora da remoto e sceglie di vivere in località green, sostenibili e ricche di servizi.

Le valli bergamasche a caccia di «nomadi digitali» per rilanciarsi. Parre, lupo nell’ovile: sbranate quattro pecore. Paladina-Sedrina piace ai sindaci delle valli, ora caccia ai finanziamenti: servono 520 milioni. VALLI BERGAMASCHE REVIVAL UN SUCCESSO. Tutti gli eventi del fine settimana (18 e 19 gennaio) nelle nostre valli. Yvan Caccia rieletto Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche. Ne parlano su altre fonti

Le valli bergamasche a caccia di «nomadi digitali» per rilanciarsi - IL PROGETTO. «Smart Orobie» entra nella fase operativa, cercando di attrarre chi lavora da remoto e sceglie di vivere in località green, sostenibili e ricche di servizi. Le montagne bergamasche vanno ... (ecodibergamo.it)

Iniziano i Mondiali di pattinaggio di figura: coppie bergamasche alla caccia di un posto a Milano-Cortina 2026 - La competizione si presenta assai equilibrata, con cinque coppie in grado di poter conquistare il titolo ed altre che possono qualificarsi in ottima posizione, come la bergamasca di Pedrengo ... (bergamonews.it)