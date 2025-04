Bergamonews.it - “Le radici”… germogliano al ristorante Cantina Lemine

di Almenno San Salvatore ha presentato il nuovo menù degustazione “Radici”.Dopo essere stato accolto da Anita Pezzotta, referente del, sono stato accompagnato nellaposta al piano sottostante l’ingresso, dove ho immediatamente e visivamente apprezzato – per la qualità e la varietà delle bottiglie presenti – la grande attenzione dello chef Alberto Magri ai vini da poter offrire alla propria clientela.Mi è stato servito un calice “Blanc de Blancs” dellaVal San Martino da accompagnare alla degustazione di affettati e formaggi del territorio mentre Michela Patrini – style positioner – del, ha spiegato come Alberto, laureatosi in economia e commercio e in giurisprudenza, abbia lavorato per una multinazionale, girando per il mondo, prima di dedicarsi totalmente alla cucina, assecondando e riunendo le sue tre passioni e personalità, rispettivamente, di artista, sommelier e chef.