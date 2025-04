Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24

Aperture dei giornali sempre dedicate agli effetti dei dazi: dopo il tonfo delle Borse, potrebbe dimettersi il segretario al Tesoro Usa. Proteste anti-Trump in 50 Stati americani. Musk al Congresso della Lega: "Spero in un futuro senza tariffe. In Europa ci saranno massacri di massa causa terrorismo". Giorgetti apre alla sospensione del Patto Ue per aiutare le imprese. Ieri la manifestazione a Roma contro il riarmo europeo, Conte (M5s): "Siamo l'alternativa al governo"