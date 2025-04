Cultweb.it - Le planarie conoscono il segreto della vita eterna, possono insegnarlo anche a noi?

C’è una creatura in natura che lavora come Benjamin Button. Mentre tutti invecchiamo col passare del tempo, la planaria, un piccolo verme piatto d’acqua dolce, sa come far ruotare all’indietro le lancette dell’orologio. Tradotto: rigenera arti e organi e, dopo la rigenerazione, riesce a ringiovanire,se, in teoria, ha un’età avanzata. Qual è il loro? Ha provato a spiegarlo un team di ricercatori americani guidati dal professor Longhua Guo dell’Università del Michigan, che ha portato alla luce sorprendenti scoperte sul ciclole dellespecie Schmidtea mediterranea. Questi animali, noti da oltre un secolo per la straordinaria capacità di rigenerare qualsiasi parte del corpo (fino a ricostruire una testa completa dopo la decapitazione), stanno ora rivelando molto più di quanto si pensasse sul processo di invecchiamento e sulla sua possibile reversibilità.