Le pillole di Polly | recensione di Vento largo di Francesco Biamonti

In tempi in cui l’umanità è costretta ad abituarsi a rapporti umani all’insegna dell’instabilità e dell’incertezza, Varì ha conservato la capacità di essere fedele.È rimasto fedele ad Aùrno, la minuscola frazione di Liuvara dalla quale si ostina a non volersene andare.Del resto, come potrebbe? Ama l’altura della sua terra baciata dal sole ed esposta al soffio continuo del, e non vuole rinunciarci per niente al mondo.E pazienza se ad Aùrno ci sono solo sei case, di cui l’unica abitata è la sua; e pazienza pure se non ha più nemmeno il coraggio di guardare gli oliveti che vanno in rovina, quegli stessi oliveti che un tempo erano l’orgoglio delle magnifiche terrazze che da secoli abbelliscono le lussureggianti montagne liguri.Sì, perché quel posto dimenticato da Dio è casa sua. E la propria casa non si lascia solo perché si trova in un paese che sta lentamente, ma inesorabilmente, morendo.