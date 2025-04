Liberoquotidiano.it - Le Pen, Parigi si ribella alla condanna: tensione alle stelle

sial "golpe" dmagistratura francese. Nella capitale stanno affluendo i sostenitori di Marine Le Pen, leader della destra radicale francese, in vista della manifestazione organizzata in segno di protesta contro la sua recenteper appropriazione indebita. La sentenza, che comporta anche un'esclusione dcandidatura per i prossimi cinque anni, ha scatenato forti reazioni tra i suoi fedelissimi. Le Pen ha già presentato ricorso e ha dichiarato che non intende arrendersi: "Non lascerò che la presidenza venga rubata". L'intervento della leader del Rassemblement National è previsto per le ore 15 a place Vauban, dove si stanno radunando centinaia di simpatizzanti. Nel frattempo, a Place de la République, i movimenti di sinistra stanno dando vita a una contro-manifestazione.