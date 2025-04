Ilfattoquotidiano.it - “Le nascondemmo le metastasi, dopo l’intervento pensava di essere guarita. Quando ha saputo la verità, ci ha ringraziati”: Andrea Rizzoli ricorda la mamma Eleonora Giorgi

e Paolo Ciavarro con lei, sempre, fino all’ultimo giorno. I figli dinon l’hanno lasciata mai fino al giorno in cui l’attrice si è spenta a 71 anni per un cancro al pancreas. Per mesi,ha raccontato il suo percorso al pubblico, infondendo coraggio e condividendo la sua storia.E oggiè stato ospite di Domenica In: “È passato un mese, adesso navighiamo nell’assenza quotidiana, Paolo e io avevamo un rapporto diverso ma continuo con nostra madre. Per me era una sponda su tutto, problemi lavorativi, libri di cui parlare, c’era un confronto meraviglioso che non può non mancare”, le parole a Mara Venier. E la consapevolezza che “l’abitudine all’assenza non c’è, ci rimane navigare a vista, fare tesoro dei suoi insegnamenti”.ha scritto un libro, “Non ci sono buone notizie” che nondi pubblicare: lalo ha mandato a un editore, lei che non lasciava nulla al caso per i suoi figli.