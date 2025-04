Sololaroma.it - Le Fée in campo dopo l’infortunio, il Sunderland ci crede: le probabilità per il riscatto

Leggi su Sololaroma.it

Cuore e testa della capitale totalmente rivolti all’Olimpico, dove questa sera andrà in scena un Roma-Juventus pesantissimo per entrambe le squadre, forse quelle che più di tutte, tanto per ragioni economiche quanto di prestigio, necessitano di qualificarsi alla prossima Champions League. Oltremanica nel frattempo c’è chi si sta giocando bene le sue carte di rilancio, e trattasi di un Enzo Le Fée diventato rapidamente pedina importante dele beniamino dei tifosi.la pessima prima parte di stagione in giallorosso, il pupillo di Ghisolfi ha subito ben figurato con la nuova maglia, fino allo stop forzato per un problema al tendine del ginocchio sinistro, patito a fine febbraio. Infortunio alle spalle e Le Fée di nuovo inquesto weekend, una ventina di minuti nella vittoria che i Black Cats hanno ottenuto suldel West Bromwich Albion.