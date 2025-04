Le donne Rivoluzionarie di Emanuele Ricucci | il femminismo non c’entra nulla con il merito e la lotta

femminismo di terza generazione, con le sue casse di risonanza mediatiche – ripetitori passivi di quello che è il mondo woke -, è una maggioranza del sentire comune, proprio perché lungi da creare dibattito, penetrando attraverso la superficie liscia delle cose e dei rapporti umani, ha creato una sterile propaganda seminando un un’idea di “giusto” collettivo, elevando ad eroine figure femminili che forse non ne hanno i meriti, ma sopratutto seminando il germe velenoso dello scontro tra i sessi, continuazione bellicosa e infausta dello scontro fra classi. Secoloditalia.it - Le donne “Rivoluzionarie” di Emanuele Ricucci: il femminismo non c’entra nulla con il merito e la lotta Leggi su Secoloditalia.it Lo psicologo sociale rumeno Serge Moscovici, grande studioso dei fenomeni di gruppo, scrisse che la differenza tra l’influenza della maggioranza e quella della minoranza è che la prima crea compiacenza, la seconda crea conversione. Oggi ildi terza generazione, con le sue casse di risonanza mediatiche – ripetitori passivi di quello che è il mondo woke -, è una maggioranza del sentire comune, proprio perché lungi da creare dibattito, penetrando attraverso la superficie liscia delle cose e dei rapporti umani, ha creato una sterile propaganda seminando un un’idea di “giusto” collettivo, elevando ad eroine figure femminili che forse non ne hanno i meriti, ma sopratutto seminando il germe velenoso dello scontro tra i sessi, continuazione bellicosa e infausta dello scontro fra classi.

Le donne "Rivoluzionarie" di Emanuele Ricucci: il femminismo non c'entra nulla con il merito e la lotta. “Rivoluzionarie”, in libreria le storie delle grandi donne d’Italia di Emanuele Ricucci. Dal 2 aprile in libreria “Rivoluzionarie. Storie di grandi donne per una grande Italia”, il nuovo libro di Emanuele Ricucci. Guerriere o pittrici, ecco le donne 'Rivoluzionarie'. Il rugby Civitavecchia incontra il Paganica Rugby. Regione Lazio - Treni "fantasma", Rocca frena sull’ottimismo di Firema: “Fideiussioni da esaminare, il ritardo resta”. Ne parlano su altre fonti

Guerriere o pittrici, ecco le donne "Rivoluzionarie" - Una guerriera, una mecenate, una scultrice, una filosofa, una pittrice, una giornalista e una musicista. Sette donne straordinarie che hanno reso grande l'Italia, tutte pienamente calate nel loro temp ... (ansa.it)

“Rivoluzionarie. Storie di grandi donne per una grande Italia” di Emanuele Ricucci - Questo il senso più profondo di Rivoluzionarie. Storie di grandi donne per una grande Italia, edito da Edizioni Archeoares, il nuovo libro di Emanuele Ricucci, in libreria dal 2 aprile 2025, con la ... (occhioviterbese.it)

Guerriere o pittrici, ecco le donne "Rivoluzionarie" - Sette donne straordinarie che hanno reso grande ... Sono le protagoniste del libro Rivoluzionarie di Emanuele Ricucci, autore che scrive di cultura per Libero Quotidiano, già assistente e ... (ansa.it)