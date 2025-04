Quifinanza.it - Le catene commerciali preferite dagli italiani, la classifica Altroconsumo

Dai mobili e gli oggetti per la casa allo sport, dai prodotti per bambini al bricolage e giardinaggio,ha stilato ladellesu 11 categorie. Le graduatorie dell’organizzazione indipendente per i diritti dei consumatori è il risultato di un’indagine condotta su oltre 8mila clienti in tutto il Paese.Dal sondaggio sulla soddisfazione degli acquirenti delle migliori aziende di vendita al dettaglio in Italia, sono 13 i marchi che hanno ottenuto il titolo di “Insegna preferita dai consumatori” dell’associazione.Il sondaggio tra i consumatoriha realizzato l’indagine a novembre 2024, sulla base delle preferenze di 8.676 clienti, prendendo in esame diversi fattori, che dovrebbero rendere un punto vendita invitante al di là dal tipo di prodotti offerti: qualità dei prodotti, prezzi competitivi, comfort dei negozi, professionalità da parte dello staff, ma anche presentazione della merce, sconti e promozioni, facilità di reso, servizio alle casse, servizi extra e parcheggi, oltre al giudizio sulla soddisfazione globale.