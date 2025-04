Le bande che derubano i turisti in centro a Milano | il “palo” e i complici che nascondono le mani sotto uno zaino

centro a Milano nella giornata di ieri sabato 5 aprile sono state arrestate ben cinque persone per furto aggravato. Ecco le tecniche utilizzate dalle bande alla fermata Duomo in metro e nei bar intorno a piazza Castello. Leggi su Fanpage.it Innella giornata di ieri sabato 5 aprile sono state arrestate ben cinque persone per furto aggravato. Ecco le tecniche utilizzate dallealla fermata Duomo in metro e nei bar intorno a piazza Castello.

Le bande che derubano i turisti in centro a Milano: il "palo" e i complici che nascondono le mani sotto uno zaino. Metro Roma, spray urticante e vedette: così le bande attaccano e derubano i turisti in stazione. Il trucco del cappello per derubare i turisti sul bus: arrestata borseggiatrice 33enne. Spinte, pugni e bottiglie usate come armi: caccia alla banda di rapinatori di Trastevere. «Qui è peggio del Br. A Roma c'è una banda che ruba moto costose. Almeno dieci colpi in un mese. Venezia. Ritorno in massa dei borseggiatori in centro storico, tra minacce e impunità. Bande di romeni scatena. Ne parlano su altre fonti

Derubano turista in pieno centro, arrestati - Hanno derubato un turista in pieno centro ma sono stati visti e bloccati dal reparto Antidegrado della Polizia Municipale. Si tratta di due cittadini rumeni già noti alle forze dell’ordine e che sono ... (msn.com)

Così derubano turisti a Firenze: pickpocket incastrati da video e arrestati dai carabinieri in borghese - Tre borseggiatori sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato a Firenze mentre derubavano turisti che passeggiavano in strada nel centro del capoluogo toscano. Incastrati dalle ... (fanpage.it)