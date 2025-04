Le altre di C | il Sorrento ritrova la vittoria; Cavese fermata in casa dall’Audace Cerignola

Cavese e Sorrento, contro Audace Cerignola e Messina.https://www.anteprima24.it/caserta/sport-caserta/derby-di-c-qui-casertana-iori-proveremo-a-far-emergere-i-loro-difetti/vittoria scaccia crisi per il Sorrento, che ritrovano i tre punti contro il Messina: sul solito neutro di Potenza, i rossoneri di Ferraro battono i peloritani per 2-1. Le reti, tutte nella ripresa. Prima Rossetti, al 54° minuto, sblocca il risultato. Pochi minuti dopo, però, gli ospiti trovano la rete, ma viene annullata per fuorigioco. Anteprima24.it - Le altre di C: il Sorrento ritrova la vittoria; Cavese fermata in casa dall’Audace Cerignola Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiTurno in chiaroscuro per le campane di serie C. Il Benevento riposa per la non-partita contro l’escluso Taranto, Giugliano e Casertana giocheranno domani sera nel posticipo, in un derby importante per entrambe, per le rispettive aspettative. Oggi hanno giocato, contro Audacee Messina.https://www.anteprima24.it/caserta/sport-caserta/derby-di-c-qui-casertana-iori-proveremo-a-far-emergere-i-loro-difetti/scaccia crisi per il, cheno i tre punti contro il Messina: sul solito neutro di Potenza, i rossoneri di Ferraro battono i peloritani per 2-1. Le reti, tutte nella ripresa. Prima Rossetti, al 54° minuto, sblocca il risultato. Pochi minuti dopo, però, gli ospiti trovano la rete, ma viene annullata per fuorigioco.

Le altre di C: il Sorrento ritrova la vittoria; Cavese fermata in casa dall’Audace Cerignola. Il Sorrento piega il Messina e ritrova la vittoria in campionato: 2-1 al Viviani. La Casertana spazza via il Sorrento, il ritorno di Iori è vincente: poker rossoblù al Pinto. La Cavese piega il Sorrento e ritrova la vittoria: tris biancoblù al Viviani, costieri ancora sconfitti. 22 FEBBRAIO 2025 - SERIE C CERIGNOLA, ESAME SORRENTO RAFFAELE: RITROVA CAPOMAGGIO. Avellino-Sorrento 1-0, De Cristofaro match winner al Partenio: i lupi tornano alla vittoria. Ne parlano su altre fonti

Il Sorrento piega il Messina e ritrova la vittoria in campionato: 2-1 al Viviani - Il Sorrento vince 2-1 contro il Messina allo Stadio Viviani e conquista i tre punti grazie a una rete nel finale di Di Somma ... (napolitoday.it)

Sorrento, Vitiello: "A Picerno per provare a riprenderci quello che abbiamo lasciato col Latina" - Il terzino del Sorrento Antonio Vitiello ha parlato ai canali ufficiali della società: "Andiamo a Picerno per provare a riprenderci quello che abbiamo lasciato sul campo contro il Latina. (tuttomercatoweb.com)

Juventus.com - Serie C | Sorrento-Juventus Next Gen, dove vederla - La sfida tra Sorrento e Juventus Next Gen, valida per la 31ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go. (tuttojuve.com)