Lazio perché gioca Mandas e non Provedel | la spiegazione di Baroni

Baroni, tecnico della Lazio è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro l`Atalanta: `I risultati? Viviamo di quello, la fiducia. Leggi su Calciomercato.com Marco, tecnico dellaè intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro l`Atalanta: `I risultati? Viviamo di quello, la fiducia.

Lazio, perché gioca Mandas e non Provedel: la spiegazione di Baroni. Perché Provedel non gioca a Venezia: infortunio, squalifica o scelta tecnica di Baroni? Chi è il portiere titolare tra lui e Mandas. La Lazio con Mandas in porta: Baroni lo rilancia con Venezia e Inter. Baroni ringrazia Hysaj e lancia Dele-Bashiru: “A Napoli gioca lui”. Mandas: “Alla Lazio s.... Lazio, Baroni: "Servirà una partita intelligente. Mandas o Provedel? Ecco chi sceglierò". L'intervista di Provedel: "Mandas? Lo manderei a giocare". Ne parlano su altre fonti

Lazio, perché gioca Mandas e non Provedel: la spiegazione di Baroni - (calciomercato.com)

Mandas nel suo mini-film: “Gli inizi, il sogno e la Lazio: vi racconto tutto” - Gli inizi, il sogno realizzato e la Lazio. Così Christos Mandas ha raccontato ... "Quest'anno passato per me era molto importante perché ho imparato tante cose, ho giocato in Europa per la prima volta ... (cittaceleste.it)

Atalanta-Lazio, Baroni a Sky: “Insieme si può fare qualcosa di importante. Mandas…” - (msn.com)