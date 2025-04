Internews24.com - Lautaro Inter, scintille al momento del cambio: Gazzetta svela il retroscena, ecco il vero motivo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, aldelnel match contro il Parma il Toro non ha reagito positivamente, mala verità su cos’è successo Diciamolo fin da subito: guai a parlare di ‘caso’Martinez. Il bomber dell’ieri ha palesato tutto il suo nervosismo aldelintorno alla metà della ripresa della sfida contro il Parma. Eppure, come spiega Ladello Sport questa mattina, non ci sarebbe nulla di anormale nella scelta.un breve passaggio, cos’è successo daval Tardini:– «Il manifesto di un’delusa restano gli occhi di capitan, sostituito da Correa al 65’. Il numero 10 dell’, una volta vista la lavagnetta col suo numero, ha scosso un paio di volte la testa. Una sorta di «no, io no, io non voglio uscire», ma non c’è nessun caso.