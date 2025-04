L’Atalanta perde ancora colpo Lazio! Occasionissima Bologna

L’Atalanta perde in casa contro la Lazio per 1-0. Corsa Champions League apertissima e, domani, il Bologna ha un’occasione pazzesca: salire al terzo posto.SCONTRO DIRETTO – Atalanta-Lazio è uno dei due big match della domenica di Serie A, l’altro sarà subito e vedrà in campo la Roma contro la Juventus allo Stadio Olimpico. Si inizia al Gewiss, dove orobici e biancocelesti si giocano un pezzo di Champions League in questo importantissimo scontro diretto. Entrambe le squadre non arrivano al meglio alla sfida: L’Atalanta è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina, mentre i biancocelesti hanno raccolto appena due punti nelle ultime tre partite di campionato contro Udinese, Bologna e Torino. L’ultimo successo è datato 2 marzo contro il Milan a San Siro. Marco Baroni fa turnover anche per far fronte al delicato impegno di giovedì in Europa League, nell’andata dei quarti di finale contro il Bodo Glimt. Inter-news.it - L’Atalanta perde ancora, colpo Lazio! Occasionissima Bologna Leggi su Inter-news.it in casa contro laper 1-0. Corsa Champions League apertissima e, domani, ilha un’occasione pazzesca: salire al terzo posto.SCONTRO DIRETTO – Atalanta-è uno dei due big match della domenica di Serie A, l’altro sarà subito e vedrà in campo la Roma contro la Juventus allo Stadio Olimpico. Si inizia al Gewiss, dove orobici e biancocelesti si giocano un pezzo di Champions League in questo importantissimo scontro diretto. Entrambe le squadre non arrivano al meglio alla sfida:è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina, mentre i biancocelesti hanno raccolto appena due punti nelle ultime tre partite di campionato contro Udinese,e Torino. L’ultimo successo è datato 2 marzo contro il Milan a San Siro. Marco Baroni fa turnover anche per far fronte al delicato impegno di giovedì in Europa League, nell’andata dei quarti di finale contro il Bodo Glimt.

L’Atalanta perde ancora, terza sconfitta consecutiva: Isaksen spinge la Lazio verso la Champions - È bastato un gol di Isaksen alla Lazio per avvicinarsi alla zona Champions: i biancocelesti vincono per 1-0 contro l'Atalanta che trova la terza sconfitta ... (fanpage.it)

L'Atalanta perde ancora, Gasperini: "Siamo rimasti ad allenarci in 4" - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, attraverso i microfoni di Dazn ha commentato il ko di oggi pomeriggio contro la Fiorentina. (msn.com)

Colpo Pasalic in Serie A, si trasferisce a zero! - Per questo motivo, l’Atalanta ha avviato già i contatti con il giocatore ... agenti e dello stesso Pasalic nel restare in nerazzurro, ma ad oggi non è stato ancora trovato un accordo totale tra le ... (calcionow.it)