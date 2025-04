L' At Verona ha presentato le squadre di B1 maschile e A1 femminile ed i programmi 2025

Verona, dopo aver traguardato nel 2024 i suoi 95 anni di storia, aver vinto lo scudetto di Serie A1 femminile con la squadra AT Verona Falconeri ed aver onorato la partecipazione con la propria squadra AT Verona Team Benetti al campionato di B1 maschile, venerdì 4 aprile. Veronasera.it - L'At Verona ha presentato le squadre di B1 maschile e A1 femminile ed i programmi 2025 Leggi su Veronasera.it L’Associazione Tennis, dopo aver traguardato nel 2024 i suoi 95 anni di storia, aver vinto lo scudetto di Serie A1con la squadra ATFalconeri ed aver onorato la partecipazione con la propria squadra ATTeam Benetti al campionato di B1, venerdì 4 aprile.

L'At Verona ha presentato le squadre di B1 maschile e A1 femminile ed i programmi 2025. L'At Verona chiude l'anno in bellezza. Verona campione d'Italia di tennis, è storia. Tennis, AT Verona ad un passo dalla finale scudetto. Serie A1 by BMW, l'AT Verona vince lo scudetto donne! Battuto 3-1 il CT Palermo. Serie A1 femminile: primo titolo della storia per l'AT Verona Falconeri.

