Feedpress.me - L'Aquila, 16 dopo il terremoto che costò la vita a 309 persone. Musumeci: “Cultura sulla prevenzione da alimentare”

«Sedici anni fa ildell’provocava macerie e lutti, suscitando dolore e solidarietà in tutta la Nazione: 309 morti, oltre 1.600 feriti, circa 80 mila sfollati. Ricorrenze come questa non servono solo a ricordare le vittime, ma devono richiamare in ciascuno di noi il dovere di promuovere una veradella sicurezza e della. Senza aspettare che siano sempre gli altri.