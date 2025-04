Agi.it - L'Aquila 16 anni dopo il terremoto dichiara il lutto cittadino

AGI - Nel sedicesimoversario del tragico sisma che colpi' L'il 6 aprile 2009, l'Avvocato Wania Della Vigna, legale che ha seguito quasi tutte le vicende giudiziarie legate al, traccia un bilancio dei processi e lancia un appello per il futuro della città e del Paese. "In questi sedici- ha detto il legale - abbiamo assistito alla chiusura di quasi tutti i processi avviatiil 6 aprile 2009, in primis il filone dei crolli, dall'edificio della Casa dello Studente a tanti altri palazzi privati. Ricordiamo con dolore le 309 vittime, tra cui 54 giovani studenti fuori sede. La Casa dello Studente è diventata il simbolo della mancata attenzione delle istituzioni verso le fasce più deboli della popolazione, gli studenti universitari". Il processo penale relativo al crollo della Casa dello Studente si è concluso con la condanna definitiva di tre ingegneri e del collaudatore dipendente dell'Azienda per il Diritto allo Studio (Adsu) per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime, disastro colposo e crollo di edificio.