Nerdpool.it - Lanterns: la Lanterna Verde dal film di Superman sale a bordo

È stato confermato che uno dei membri del cast diriprenderà il suo ruolo nella prossima serie televisiva DC. Secondo Entertainment Weekly, Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel DCU comeGuy Gardner indi James Gunn, tornerà nel franchise nella prossima serie della HBO.Questa sarà la seconda apparizione di Fillion nei panni del suo personaggio DC nel nuovo DCU, che ha dato il via alla sua prima fase di progetti, intitolata “Chapter 1: Gods and Monsters”, con Creature Commandos dello scorso anno. Fillion si unirà alle Lanterne Verdi Hal Jordan (Kyle Chandler) e John Stewart (Aaron Pierre) nella serie HBO.In precedenza, Gunn aveva anticipato che la nuova serie avrebbe visto la presenza di “qualche altra. in mezzo”, e ora i fan – almeno in parte – sanno come sarà.