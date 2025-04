L' amministrazione Trump prende di mira chi critica Israele riducendo la libertà di espressione negli Stati Uniti

Ilgiornaleditalia.it - L'amministrazione Trump prende di mira chi critica Israele, riducendo la libertà di espressione negli Stati Uniti Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il caso di Mahmoud Kahlil solleva preoccupazioni per il diritto di parola e il rispetto per lo stato di diritto Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, nel mese di febbraio, il vicepresidente americano JD Vance ha sconvolto gli europei accusandoli di censura e di pratiche che minano la dem

Se Trump si prende le colonie inglesi - La seconda amministrazione di Donald Trump è molto diversa rispetto alla prima: cambia la postura ideologica, cambia la proiezione della Casa Bianca nel mondo ... (msn.com)

L’amministrazione Trump deve reintegrare 24mila dipendenti in prova licenziati da 18 agenzie per decisione del Doge di Musk - L’amministrazione Trump è stata costretta a fare marcia indietro e reintegrare almeno 24mila dipendenti federali in prova licenziati a metà febbraio nell’ambito della violenta spending ... (ilfattoquotidiano.it)

Usa: l’amministrazione Trump censura anche la lotta al cambiamento climatico - Un promemoria interno del dipartimento Usa per l’Agricoltura rivela una serie di termini ormai vietati tra cui "cambiamento climatico", "riscaldamento globale", "energia pulita" e persino "acqua ... (tpi.it)