La Virtus torna a vincere alla Nuovarredo Arena | Angri steso per 4-0

torna a vincere alla Nuovarredo la Virtus Francavilla, a quasi quattro mesi di distanza dall'ultima volta. La formazione guidata da Tommaso Coletti ha infatti battuto 4-0 l'Angri, cogliendo la dodicesima vittoria stagionale e mantenendo il quinto posto che vale l'accesso ai playoff.Al 3' i. Brindisireport.it - La Virtus torna a vincere alla Nuovarredo Arena: Angri steso per 4-0 Leggi su Brindisireport.it laFrancavilla, a quasi quattro mesi di distanza dall'ultima volta. La formazione guidata da Tommaso Coletti ha infatti battuto 4-0 l', cogliendo la dodicesima vittoria stagionale e mantenendo il quinto posto che vale l'accesso ai playoff.Al 3' i.

