La verità su Shaila L’ultima rivelazione agita i fan | e dopo questa…

Shaila Gatta. I fan della coppia non riescono ancora a farsene una ragione. In tanti sperano ancora in un ripensamento da parte dell’ex velina.Negli ultimi giorni sono circolate diverse teorie sul perché lei abbia deciso di lasciarlo proprio durante L’ultima puntata, dopo aver giurato per sei mesi che il loro fosse un amore vero, davanti a tutta Italia. Shaila ha spiegato che si è sentita manipolata. Ma questa spiegazione non ha mai convinto davvero lo zoccolo duro degli Shailenzo. Soprattutto le lolline, le fan più sfegatate del fotomodello milanese, che sotto sotto non si sono mai fidate di Gatta. Ed è proprio da quel fandom che arriva una teoria molto particolare sulla fine della coppia big del GF. Leggi su Caffeinamagazine.it Il Grande Fratello è terminato da una settimana ormai, ma a distanza di sette giorni non si parla d’altro che della fine della storia tra Lorenzo Spolverato eGatta. I fan della coppia non riescono ancora a farsene una ragione. In tanti sperano ancora in un ripensamento da parte dell’ex velina.Negli ultimi giorni sono circolate diverse teorie sul perché lei abbia deciso di lasciarlo proprio durantepuntata,aver giurato per sei mesi che il loro fosse un amore vero, davanti a tutta Italia.ha spiegato che si è sentita manipolata. Ma questa spiegazione non ha mai convinto davvero lo zoccolo duro degli Shailenzo. Soprattutto le lolline, le fan più sfegatate del fotomodello milanese, che sotto sotto non si sono mai fidate di Gatta. Ed è proprio da quel fandom che arriva una teoria molto particolare sulla fine della coppia big del GF.

Grande Fratello, tutta la verità su Shaila e Lorenzo, "lei avrebbe scoperto delle cose che riguardano la sua bisessualità" - L'esperta di gossip, Deianira Marzano, nel programma programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, ha parlato dettagliatamente del motivo per il quale Shaila Gatta ha deciso di lasc ... (comingsoon.it)

Grande Fratello, rivelazione shock di Stefania Orlando su Shaila: "Ecco perché si è allontanata da Lorenzo" - Grande Fratello, Stefania Orlando dopo l’eliminazione dalla Casa Nel corso dell’ultima puntata del ... ha voluto dire la sua su Shaila, con una dichiarazione shock. Ecco cosa ha detto. Stefania ... (notizie.it)

Grande Fratello, la finale: per Shaila e Lorenzo è il momento della verità. Televoto aperto per l'ultima chance. Chi sono i finalisti - Questa sera, lunedì 31 marzo 2025 e dopo sei mesi di permanenza nella Casa, il Grande Fratello chiude i battenti di una delle dizioni più discusse, quasi mai in modo positivo, e ... (msn.com)