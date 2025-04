Lanazione.it - La Toscana a Vinitaly con 450 espositori. Giani: “Settore forte che reagirà ai dazi”

Firenze, 6 aprile 2025 – Laè presente a, la più importante rassegna nazionale del vino e dei distillati in corso a Verona, con 450tra aziende, Consorzi e Camere di commercio. Un universo di aromi, gusto e sfumature che riflette la complessità del territorio toscano e la sua la storia, ancorata alla tradizione aperta all’innovazione. Il presidente della RegioneEugenioe la vicepresidente ed assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi hanno partecipato all’apertura della manifestazione e visitato gli stand delle realtà toscane presenti in fiera. E’ stata l’occasione per fare il punto sull’importanza delvitivinicolo toscano e per rassicurare i produttori a fronte delle incertezze legate aisulle importazioni annunciati dagli Usa.